Костромской депутат вызвал коллегу на дуэль на детекторах лжи

В Костроме депутат местной думы Дмитрий Грибков вызвал на дуэль своего коллегу Евгения Щепалова. Процесс вызова был снят депутатами на видео во время одного из заседаний.

Грибков решил соблюсти классическую схему вызова на дуэль и бросил в своего оппонента резиновую перчатку – какую нашел.

Telegram-канал Shot приводит суть конфликта: Щепалов опубликовал в соцсетях пост о Грибкове. В тексте он недвусмысленно намекал на некие связи Грибкова с помощником, осужденным за педофилию. Тот в ответ сказал, что такими высказываниями Щепалов оскорбляет не только его честь, но и честь его семьи — родителей, жены и трех маленьких детей.

Грибков предложил дуэль на детекторах лжи. Кто не пройдет – должен сложить с себя депутатские полномочия. Если же Щепалов откажется от дуэли, Грибков предлагает считать его "подлецом и лжецом". Щепалов предложил "идти доказывать честь к избирателям".