16 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Выручка РФ от нефтяного экспорта сократилась за год на 36%

Нефтяной экспорт РФ в январе 2023 года составил $13 млрд. Это на 36% меньше, чем год назад, но чуть больше, чем в декабре 2022 года, сообщает Международное энергетическое агентство.

Совокупный объем нефтяного экспорта растет на 300 тыс. баррелей в сутки, хотя поставки в Европу снизились на 450 тыс. баррелей в сутки, отмечает Forbes.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. "Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - считает вице-премьер. Он добавил, что сейчас Россия полностью продает весь объем производимой нефти.

3 февраля стало известно о планах Минфина России продать в феврале валюту на 160 млрд руб. – чтобы восполнить недополученные дополнительные нефтегазовые доходы. В феврале бюджет недополучил таких средств на 108 млрд руб., в январе – на 52 млрд руб.

Ранее Новак заявил, что нефтяные компании России не обращались с просьбами разрешить им осуществлять поставки нефти или нефтепродуктов по введенным рядом стран Запада потолкам цен.

Теги: нефтяной экспорт, сокращение, доходы



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