Журналист Сеймур Херш рассказал, как тренировали диверсантов для подрыва "Северных потоков"

Центральное разведывательное управление США доставило на борт норвежского корабля в Балтийском море декомпрессионную камеру за некоторое время до взрывов на трубопроводах системы "Северный поток", заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now!

По мнению расследователя, с помощью этой камеры водолазы тренировались погружаться на нужную глубину.

Херш заявил, что подводники тренировались на глубине около 80 метров – это как раз тот уровень, на котором проходит трубопровод в месте взрыва.

"Трубопроводы покрыты бетонными плитами. Так что это серьезная работа – их взорвать", - поясняет журналист.

Он также возмутился заявлениями властей Норвегии о непричастности к диверсии. По мнению Херша, норвежское судно как минимум отслеживало передвижения подлодок в районе, а также служило базой для тренировок водолазов.

Ранее Херш опубликовал расследование, в котором заявляет о причастности к диверсии властей США.