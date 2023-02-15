ВОЗ не исключает завершения пандемии в 2023 году

Пандемия коронавируса, несмотря на продолжающиеся случаи заражения и смерти, может завершиться уже в 2023 году. По крайней мере, у властей большинства стран есть для этого все инструменты, считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус.

Он жалуется, что смертей и заражений до сих пор слишком много, тем не менее, перспективы есть: "У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году".

Гебрейсус заявил, что ВОЗ продолжит расследование происхождения вируса, положившего начало крупнейшей пандемии современности. Ранее представители ВОЗ заявляли, что приостанавливают расследование из-за проблем со сбором данных.