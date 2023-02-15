Зюганов заявил, что Путин звонит ему по ночам

Владимир Путин иногда звонит лидеру КПРФ Геннадию Зюганову по ночам.

"У него [Путина] тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну, я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", - заявил Зюганов журналистам.

Лидер коммунистов добавил, что ему самому не составляет труда связаться с президентом. "Надо отдать должное, что президент открыт для диалога. Я не испытываю трудностей, позвонив президенту, соединиться. Некоторым министрам сложнее [дозвониться]", - приводит слова политика DailyStorm.