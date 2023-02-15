Ространснадзор поддерживает возможное увеличение сроков техобслуживания иностранных самолетов

Ространснадзор не возражает против продления сроков технического обслуживания иностранных самолетов.

"Подобная практика также предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ICAO) и существует во многих ведущих авиационных администрациях уже несколько десятилетий и хорошо себя зарекомендовала", - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее в Росавиацию и Ространснадзор с предложением увеличить сроки летной годности и техобслуживания обратились несколько авиакомпаний.

Надзорное ведомство уточнило, что каждый отдельный случай будет рассматривать специальная комиссия с участием перечисленных ведомств, а также НИИ и конструкторских организаций.

Сейчас авиакомпании, эксплуатирующие западные самолеты, испытывают проблемы из-за санкций: у них трудности с доступом к ремонтной документации, оборудованием для ремонта и – самое важное – запчастями.