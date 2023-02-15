Митрополит Евгений: Я бы не стал делать Шигира символом Екатеринбурга

Во время состоявшегося сегодня прямого эфира на Областном телевидении Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений ответил на множество непростых, а , порой, и каверзных вопросов жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В частности, на вопрос зрителя относительно так называемого Шигирского идола.

Интересовало отношение владыки к этому артефакту. Владыка Евгений сказал, что он впервые публично озвучит свою позицию.





"Поделюсь мыслями по этому поводу. Мне доводилось бывать в интересных исторических местах. В Греции, в Афинах посещал руины древних языческих храмов. Интереснейшие места, изученные, люди приходят, смотрят, школьники посещают, готовят уроки по этой тематике. Это объект культурного наследия. Это объекты истории, их интересно изучать, там давно протоптанные туристические пути, с ними интересно знакомиться. Я не видел, чтобы кто-то использовал эти храмы так сказать, по назначению - приносил туда кошек, собак, еще кого-то, резал, кровь выпускал, сжигал. То есть, человечество воспринимает эти объекты как объекты культурного наследия, но не как объект религиозного значения.

Если мы говорим о Шигире, то это уникальный памятник, исторический памятник, который удивительным образом был обретен, сохранен, изучен. И еще, я думаю, будет изучаться. Это артефакт. Назначение этой деревянной статуи до сих пор не установлено. По назначению что это? Кто-то вырезал фигуру своей бабушки? Или это палка-копалка, прялка или это какой-то объект религиозного культа - это надо изучать.

И сегодня слету делать из этого некий культ, как я видел, например, в детском садике постановки ставят и там говорят: "Ты, Шигир, нам помоги!" и показывают как некие предки совершали поклонения этой палке-деревяшке, ну...Мы же не ходим в лес, пням не поклоняемся? Мы нормальные люди 21 века, поэтому должны цивилизованно относиться к этому артефакту. Он есть, его нужно изучать" - размышлял Митрополит Евгений.

На как бы уточняющий вопрос ведущей - достоин ли Шигир стать символом 300-летия Екатеринбурга - владыка сказал: "Я не очень понимаю, какое отношение 300 лет жизни Екатеринбурга и то болото, в котором нашли этот артефакт, имеют {друг к другу - прим. редакции}...".

Священнослужитель продолжил свою мысль, вспомнив о создателях города: "Люди, которые строили этот город, которые созидали его как архитектурную достопримечательность - это я понимаю. А вот то, что достали из болота...Слушайте, ну давайте мы что-нибудь еще достанем из болота...У меня связи нет и в мою голову это не вмещается. Что общего с Шигиром может быть? Единственное, что он тоже является достопримечательностью, которая, как предполагают ученые, насчитывает сколько-то тысяч лет. Возможно. Но 300 лет Екатеринбургу и эти тесячелетия?...Я не очень понимаю. У меня много вопросов. И если бы мне задали вопрос - нужно ли сделать Шигира символом, я бы пожал плечами. Я не понимаю - зачем это нужно? Я бы не стал делать Шигира символом Екатеринбурга", - завершил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.