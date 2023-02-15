15 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Путин поддержал внедрение цифрового паспорта: "Чем быстрее, тем лучше"

Владимир Путин поддержал эксперимент по использованию цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. Предъявлять такое удостоверение можно было бы со смартфона. "Чем быстрее, тем лучше", - так президент прокомментировал инициативу, высказанную главой Минцифры Максутом Шадаевым.

"Массовые услуги, которыми в основном пользуются граждане, — это всё, что касается социальных выплат и льгот, регистрация брака и рождения, регистрация по месту жительства. В общем всё, что мы делаем сейчас, можно сделать в электронном виде", - сказал Шадаев. Он добавил, что для всех желающих сохранится традиционный, "бумажный формат" предъявления документов.

"Сервисы такие в крайней степени востребованы, нужно ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, эти проекты", - сказал в ответ Путин.

Теги: цифровой паспорт, удостоверение, максиут шадаев, владимир путин



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