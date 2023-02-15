Россияне стали активно предъявлять инспекторам электронные права - Минцифры

Российские водители в январе этого года почти 4 млн раз обратились к цифровому СТС своей машины и водительскому удостоверению. Эти документы доступны в приложении "Госуслуги Авто". Электронные права можно предъявить инспектору.

"В ноябре прошлого года совместно с МВД мы запустили цифровое водительское удостоверение. Теперь его можно предъявлять инспектору ГИБДД вместе с цифровым СТС, который был выведен еще в 2021 году. Очень удобный сервис для автовладельцев, которые часто забывают документы дома. Только в январе к цифровому СТС и водительскому удостоверению пользователи обращались почти 4 млн раз", - сообщи глава Минцифры Максут Шадаев на совещании у президента.

"Водители могут предъявлять автоинспекторам для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Проверка осуществляется с помощью служебного мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода", - сообщила ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Свидетельство и права в приложении доступны даже при отсутствии интернет-соединения.

Приложением "Госуслуги Авто" уже пользуются более 2,5 млн водителей.