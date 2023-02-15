За год смертность в России снизилась на 22% - Голикова

Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% относительно 2021 года, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

"Я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году", - сказала Голикова на церемонии открытия медучреждений.

Она добавила, что ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году в России составила 72,6 года (плюс два с половиной года относительно 2021 года).

Для сравнения: средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии (где тоже была пандемия) в 2021 году составила 87,57 года для женщин и 81,47 года для мужчин.