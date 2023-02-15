Кадыров предложил не озвучивать количество погибших в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не публиковать данные о количестве солдат, погибших в зоне СВО.

"Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так храните о нём чистую память. Память о герое", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он призвал власти на местах "заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери".