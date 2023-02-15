15 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: cityspb.ru

ЦПКиО запускает бесплатные автобусы в честь Масленицы

26 февраля в последний день Масленицы в ЦПКиО Екатеринбурга можно будет попасть на бесплатном автобусе. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Транспорт начнет ходить в 11.00 с остановок "Метро площадь 1905 года" и "Метро Ботаническая" и продолжит курсировать по городу до 17.00 каждые полчаса. Автобусы проследуют по следующим маршрутам:

  • Метро Ботаническая - Саввы Белых - Щорса - Парк Маяковского;
  • Метро Площадь 1905 - ТРЦ "Гринвич" - музей Бажова - Парк Маяковского;
  • По этим же маршрутам они будут курсировать и в обратную сторону. Последний автобус уходит с остановки на ул. Ткачей в 19.25.

Узнать нужный транспорт просто - все они будут оформлены яркими табличками Широкой масленицы. Гости поедут до парка в сопровождении музыки и праздничной атмосферы.

Напомним, что в ЦПКиО мероприятия начинаются в 12.00 и завершатся сожжением чучела Масленицы в 18.00.

Теги: ЦПКиО, автобус, Масленица, парк Маяковского



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