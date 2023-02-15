15 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Швейцария отказывает Украине в передаче замороженных активов ЦБ России

Минюст Швейцарии отказывает Украине в передаче замороженных российских активов, поскольку для этого нет юридических оснований.

"Конфискация частных российских активов противоречит конституции и существующему правовому порядку", - говорится в заявлении министерства по итогам рассмотрения правительственного обращения.

При этом в ведомстве считают, что Россия в целом обязана возместить ущерб. Также власти Швейцарии наблюдают за мировой дискуссией о возможности конфискации валютных резервов ЦБ РФ.

По последним данным, в Швейцарии заморожены российские активы на сумму около $50 млрд – это не только деньги ЦБ, но и частные активы компаний и отдельных лиц, попавших под санкции.  

Теги: швейцария, цб рф, заморозка, активы



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