Швейцария отказывает Украине в передаче замороженных активов ЦБ России

Минюст Швейцарии отказывает Украине в передаче замороженных российских активов, поскольку для этого нет юридических оснований.

"Конфискация частных российских активов противоречит конституции и существующему правовому порядку", - говорится в заявлении министерства по итогам рассмотрения правительственного обращения.

При этом в ведомстве считают, что Россия в целом обязана возместить ущерб. Также власти Швейцарии наблюдают за мировой дискуссией о возможности конфискации валютных резервов ЦБ РФ.

По последним данным, в Швейцарии заморожены российские активы на сумму около $50 млрд – это не только деньги ЦБ, но и частные активы компаний и отдельных лиц, попавших под санкции.