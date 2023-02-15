В ЗакСО пояснили законопроект о прекращении публикации доходов депутатов

В Законодательном собрании Свердловской области прокомментировали законопроект о внесении изменений в закон о статусе депутатов и их деятельности.

Напомним, что депутаты городских дум Среднего Урала и Законодательного собрания в скором времени могут перестать публиковать свои доходы – соответствующий законопроект уже внесен в ЗакСО. Планируется, что обнародовать будут только общую статистику о декларациях народных избранников – сколько их было подано и не подано, были ли в них нарушения. Сами сведения о доходах парламентариев, их недвижимости и прочем публиковать перестанут.

Проект закона могут принять уже на ближайшем заседании заксобрания в феврале. Если депутаты его поддержат, а затем одобрит свердловский губернатор, то поправки вступят в силу уже с 1 марта 2023 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, данный законопроект подготовлен для приведения региональных законов в соответствие с федеральным законодательством. Там отметили, что порядок предоставления депутатами информации в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не изменился.

"Комиссия в установленном порядке продолжит осуществлять в отношении каждого депутата Законодательного собрания Свердловской области анализ представленных сведений. При наличии оснований будет проводить проверку их достоверности и полноты, направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения", - пояснили в ЗакСО.

Там добавили, что ответственность парламентариев за непредставление, а также представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и прочем останется прежней.

Напомним, с 1 марта публиковать декларации о своих доходах прекратят депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации.