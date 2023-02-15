В ЗакСО пояснили законопроект о прекращении публикации доходов депутатов

15 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В ЗакСО пояснили законопроект о прекращении публикации доходов депутатов

В Законодательном собрании Свердловской области прокомментировали законопроект о внесении изменений в закон о статусе депутатов и их деятельности.
Читайте также:

Напомним, что депутаты городских дум Среднего Урала и Законодательного собрания в скором времени могут перестать публиковать свои доходы – соответствующий законопроект уже внесен в ЗакСО. Планируется, что обнародовать будут только общую статистику о декларациях народных избранников – сколько их было подано и не подано, были ли в них нарушения. Сами сведения о доходах парламентариев, их недвижимости и прочем публиковать перестанут.

Проект закона могут принять уже на ближайшем заседании заксобрания в феврале. Если депутаты его поддержат, а затем одобрит свердловский губернатор, то поправки вступят в силу уже с 1 марта 2023 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, данный законопроект подготовлен для приведения региональных законов в соответствие с федеральным законодательством. Там отметили, что порядок предоставления депутатами информации в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не изменился.

"Комиссия в установленном порядке продолжит осуществлять в отношении каждого депутата Законодательного собрания Свердловской области анализ представленных сведений. При наличии оснований будет проводить проверку их достоверности и полноты, направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения", - пояснили в ЗакСО.

Там добавили, что ответственность парламентариев за непредставление, а также представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и прочем останется прежней.

Напомним, с 1 марта публиковать декларации о своих доходах прекратят депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации.

Теги: депутаты, доходы, ЗакСО, сведения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2023 16:12 Мск Доходы свердловских депутатов планируют перестать публиковать


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети