В Тюмень из Херсонский области прибыло еще семь беженцев

В Тюмень из Херсонский области прибыло еще семь вынужденных переселенцев, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

На тюменском железнодорожном вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента соцразвития, волонтеры.

Начальник отдела реабилитации инвалидов Департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев, пояснил, что в регион приехали три семьи.

"Наша задача — встретить, разместить в ПВР, обсудить организационные моменты. В дальнейшем — оказать психологическую помощь и обеспечить индивидуальное сопровождение", - заявил он.

Ранее регион принял 25 херсонцев, вынужденно покинувших свои дома. По словам прибывших, населенные пункты, где они прежде проживали, регулярно обстреливаются украинскими нацистами. По словам жителя Новой Каховки Херсонской области Дмитрия, на каждый день приходится порядка 35 прилетов.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения.

Напомним, в ноябре подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированные в правобережной части Херсонской области, были отведены на левый берег Днепра. Правый берег Днепра в рамках объявленной эвакуации тогда покинули более 100 тыс. человек из числа гражданского населения. Правительство России пообещало вывезенным из Херсонской области людям сертификаты на жилье в любом регионе РФ.