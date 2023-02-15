Baza: В Ленобласти закрывали воздушное пространство из-за неопознанного летающего объекта

В Ленинградской области утром 13 февраля закрывали воздушное пространство из-за неопознанного летающего объекта, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, в районе объявили сигнал "Ковер". Обычно органы ПВО подают такой сигнал при незаконном пересечении границы или появлении НЛО.

По информации канала, на территории радиусом 200 квадратных километров на всех высотах в районе города Лодейное Поле закрыли воздушное пространство. Гражданские суда вывели из этой зоны (им пришлось менять траекторию). В небо подняли истребитель-перехватчик.

ПВО могло среагировать на беспилотник, который проник в воздушное пространство. Однако о каких-либо происшествиях в этом районе не сообщалось, отмечает Baza.

Напомним, на этой неделе одной из самых обсуждаемых тем стали неизвестные летающие объекты, которые были замечены в разных странах. Накануне власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны на несколько часов без объяснения причин.

В США, после обнаружения китайского воздушного зонда, военные зафиксировали еще три объекта в воздухе, они были сбиты. Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые летательные объекты могут иметь внеземное происхождение.