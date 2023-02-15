В Тюменской области будет выполнен капитальный ремонт пяти учреждений здравоохранения

В Тюменской области в этом году будет выполнен капитальный ремонт пяти учреждений здравоохранения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

В планах — приобретение самого современного оборудования, в том числе томографов и аппаратов МРТ, а также 25 автомобилей санитарного транспорта.

Реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году и итоги работы за 2022 обсудили на совещании под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой:

"Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей. Прошу губернаторов взять под личный контроль ход выполнения мероприятий нацпроекта, включая строительство объектов", - обратилась Татьяна Голикова к главам регионов.

Напомним, власти Тюменской области в прошлом году вложили более миллиарда рублей в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медпомощи. Особое внимание уделили селу.

Был проведен капитальный ремонт семи объектах здравоохранения. Обновлена материально-техническая база учреждений первичного звена здравоохранения. Закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль.