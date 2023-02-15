В Германии полагают, что решение отправить танки Leopard на Украину является запоздалым

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что решение Берлина о поставках Киеву основных боевых танков Leopard является запоздалым.

"Приняв решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2 (Киеву), мы делаем то, что можем сделать в настоящее время. Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас", - сказал он в интервью газете Die Zeit, цитату приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что необходимо действовать так, чтобы не становиться участником конфликта.