Строители на 1,5 месяца закроют проезд между Курьинским переулком и улицей Студенческой

ООО Специализированный застройщик "УКМ СтройИнвест" на 1,5 месяца перекроет движение по проезду от дома № 10а в переулке Курьинском до дома № 46 на улице Студенческой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, дорожные работы стартуют 1 марта и продлятся до 15 апреля. В это время на участке пройдет реконструкция сетей электроснабжения.

Объезд будет организован по улице Лодыгина, переулку Курьинскому, улице Студенческой. К жилым домам № 44 и 46 по улице Студенческая можно будет подъехать через местный проезд. Также на территории установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, что актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях содержится на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.