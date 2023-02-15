15 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России начнут печатать пересказы иностранных книг, права на которые издательства не смогли купить

Российские издательства придумали забавный способ напечатать книги, права на которые им не продали иностранные коллеги. Вольный пересказ без цитат не будет считаться нарушением авторских прав, считают отечественные компании. Они называют такие выжимки "саммари". Первыми будут пересказаны мемуары британского принца Гарри.

Англо-американский книгопечатный конгломерат Penguin Random House в прошлом году прекратил сотрудничество с российскими издательствами после начала специальной военной операции. И именно эта компания выпустила мемуары скандального сына короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы.

Издательство "Эксмо" выходит из положения так: автор "саммари" прочитает мемуары принца в оригинале, а потом изложит ключевые тезисы книги "Запасной" в своем повествовании. По данным Telegram-канала "Расстрига", такая же судьба ждет и мотивационный бестселлер "Не ной" Джен Синсеро, права на издательство которого на русском истекли у компании в прошлом году.

Теги: издательство, авторские права, пересказ, параллельный импорт, интеллектуальная собственность, принц гарри, мемуары



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