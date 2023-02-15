15 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области создадут технопарк радиоэлектронной промышленности

В Челябинской области создадут технопарк радиоэлектронной промышленности на базе радиозавода "Полет", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Запущен процесс создания промышленного технопарка на базе имеющихся производственных мощностей. Очень важно, что инициативы радиозавода поддерживаются Госкорпорацией "Ростех", - отметил губернатор Алексей Текслер

По словам гендиректора Челябинского радиозавода "Полет" (входит в госкорпорацию Ростех) Александра Нестерова, на территории технопарка планируется развивать научно-производственную деятельность по разработке и производству высокотехнологичных изделий для управления воздушным движением, а также беспилотных летательных аппаратов. Новый технопарк должен заработать в 2025 году.

Также на совещании рассматривался проект по переносу производственных мощностей радиозавода на территорию индустриального парка "Малая Сосновка". В настоящий момент разработана предпроектная документация. Строительство планируется начать в 2024 году.

Теги: радиозавод Полет, технопарк,



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