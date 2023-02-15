В Екатеринбурге призвали "притормозить" работу по выявлению новых ОКН

Директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин призвал "притормозить" работу по выявлению новых ОКН.

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Заявление прозвучало в ходе заседания постоянной комиссии в Екатеринбургской городской думе.

"Я по-честному вам скажу: это не совсем политкорректно, но у нас 850 объектов культурного наследия на территории города Екатеринбурга. И все они находятся под государственной охраной. Я понимаю так: если мы не можем осуществить государственную охрану 850 ОКН как следует – ну, наверное, нам надо притормозить работу по выявлению новых памятников", - заявил Генин.

Он призвал "навести порядок" со зданиями ОКН.

"Давайте мы себя соберем в кулак, соберем все финансовые ресурсы и наведем порядок в нашем имуществе, которое у нас есть. Мы можем разрастись, как некоторые субъекты – до десятков тысяч памятников", - предупредил Леонид Генин.

Как сообщало Накануне.RU, в 2023 году в Екатеринбурге за счет муниципального бюджета будут выполнены работы по реставрации пяти памятников деревянного зодчества. Еще два здания отремонтируют на деньги инвесторов.