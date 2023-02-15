15 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Строительство офисного центра в "Екатеринбург-Сити" стартует в марте

Начало строительства 23-этажного офисного комплекса в центре Екатеринбурга запланировано на следующий месяц. Об этом заявила заместитель гендиректора по продажам и маркетингу "УГМК-Застройщик" Евгения Хохлова. По ее словам, 30% центра в "Екатеринбург-Сити" пойдет под кафе, рестораны и другие объекты инфраструктуры для удобства сотрудников.

"Мы берем за основу наш опыт строительства жилья – в каждом нашем ЖК есть все необходимое для жизни: магазины, кафе, рестораны, фитнес-центры. Но на работе мы зачастую проводим больше времени, чем дома, и создавать инфраструктуру, которая будет сопровождать бизнес, – это важно", – пояснила Хохлова во время круглого стола "Рынок недвижимости 2023: тренды и прогнозы".

Она также отметила, что застройщик получит разрешение на реализацию проекта в конце этого месяца и уже в следующем планирует начать строительство.

Всего на площади в 64 тыс. кв.м. планируется разместить офисы на 600 человек, конференц-пространство вместимостью 700 человек, ресторан с банкетным залом, фитнес-клуб для сотрудников, кафе, а также трехуровневый паркинг.

При этом Хохлова отметила, что несмотря на послековидную картину, когда многие перешли работать домой, офисы все еще востребованы. Это доказывает бронь 90% площадей еще не отстроенного центра.

Теги: офисный центр, Екатеринбург-Сити



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