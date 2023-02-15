Лавров высмеял Запад за отсутствие правосудия, свободы слова и честного партнерства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высмеял западные страны и провел нелестное для них сравнение с РФ в части судов, международного партнерства и свободы слова. Дипломат считает, что никакой демократии на Западе нет, а в России – есть.

"Год прошел – на Западе все ломают голову как это [российские замороженные активы] украсть. Позорно для людей, которые выдают себя за образец человеческих отношений", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в рамках парламентского часа.

Сравнение ОДКБ с НАТО Лавров также сделал в "нашу" пользу: "У нас не диктат в ОДКБ, у нас нет палочной дисциплины как в НАТО или Евросоюзе. Там консенсус такой, палочный, неоднозначный".

В выходе РФ из международных организаций министр тоже не видит проблем, поскольку российское правосудие лучше: "Государство теперь будет более эффективно осуществлять функции, которые ранее должен был осуществлять ЕСПЧ по отношению к нашим гражданам".

Наконец, Лавров не видит на Западе свободы слова, тогда как в России всегда предоставляют слово оппонентам: "У нас обязательно в СМИ приводится позиция наших оппонентов. Мы обязательно покажем, с чем мы будем спорить. На Западе этого почти нет".