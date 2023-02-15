15 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Тюменские родители сообщили о наказании голодом учеников одной из школ

В Тюмени родители учащихся школы №56 пожаловались на то, что их детей якобы наказывают голодом, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в группе "ЧС Тюмень" на условиях анонимности, инцидент якобы произошел в шестом классе, после того, как кто-то из детей, пришедших в столовую, съел не свои порции, из-за чего некоторые дети остались голодными. Учителя якобы не проинформировали родителей о произошедшем и отказались заказывать питание с 13 февраля.

(2023)|Фото: vk.com/tmn_72

"Кто дал право наказывать детей едой? Ведь прописано, каждый ребенок должен получить горячий обед! Что происходит? Куда мы катимся? Это форменное издевательство над детьми!" - возмущается автор публикации, заявив, что на сегодняшний день дети остаются без горячего питания.

Накануне.RU обратилось в региональный департамент образования и прокуратуру с просьбой прокомментировать ситуацию.

Теги: голод, горячее питание, наказание, школа 56



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