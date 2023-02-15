Вблизи Ливии затонула лодка с десятками нелегальных мигрантов

Лодка, на борту которой находились минимум 80 нелегальных мигрантов, затонула у берегов Ливии, 11 погибших извлекли из воды, судьба 73 человек остается неизвестной. Об этом в среду сообщил ливийский филиал Международной организации по миграции (МОМ) на своей странице в Twitter.

По его данным, семь мигрантов смогли добраться до берега вплавь, все они госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет ТАСС. Филиал МОМ отметил, что на данный момент сотрудники местной полиции и Ливийского общества Красного Полумесяца извлекли из воды тела 11 погибших.

Потерпевшая крушение лодка отправилась во вторник в море с побережья Ливии к востоку от столицы Триполи.