15 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Россия запросила заседание СБ ООН по публикации Херша о взрывах "Северных потоков"

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН для обсуждения публикации американского журналиста Сеймура Херша. В своем материале тот обвиняет власти США в организации взрывов на газопроводах "Северный поток".

"Мы обратились в ООН, поставили этот вопрос, будем требовать найти какую-то форму расследования. Правда, генсек ООН считает, что у организации нет таких полномочий. Мы с такой позицией не согласны. Потому что под эгидой ООН проводились расследования, например, в Сирии. Факты – не будем называть это расследованием – представлены сейчас всему миру, и мимо них будет очень сложно пройти", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

При этом, по данным Херша, президент США Джо Байден перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь из чувства страха. В последний момент в Белом доме начали колебаться, а президент США признался, что боится начинать диверсию. В итоге он перенес подрыв и сделал так, чтобы исполнители могли дистанционно взорвать бомбу в любой момент.

Теги: оон, северный поток, расследование, сеймур херш



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