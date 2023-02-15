"Нас транслируют": Володин попросил депутатов следить за языком на заседании с прямым эфиром

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил коллег "учитывать" тот факт, что сегодняшний парламентский час транслируется в прямом эфире в интернете. Некоторое время назад нижняя палата отказалась от трансляций пленарных заседаний и, видимо, некоторые парламентарии расслабились.

"Учитывая, что нас транслируют, вопросы могут быть разные – прошу это учитывать", - сказал Володин коллегам перед сессией вопросов и ответов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – его выступление в Госдуме сегодня транслировалось. Но сразу после окончания парламентского часа трансляция была прервана.