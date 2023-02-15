15 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: forumspb.com

Мосгорсуд признал законным присвоение статуса иноагента Венедиктову*

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* на решение суда, который признал законным присвоение ему статуса иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы", — говорится в заявлении суда.

Напомним, Минюст внес Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле прошлого года. Венедиктов не согласился с решением ведомства и опротестовал его в суде. "Объявить меня иностранным агентом - это клевета", - заявлял он. 23 июня Черемушкинский районный суд отклонил его иск.

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов

Теги: алексей венедиктов, иноагент, суд



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