Мосгорсуд признал законным присвоение статуса иноагента Венедиктову*

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* на решение суда, который признал законным присвоение ему статуса иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы", — говорится в заявлении суда.

Напомним, Минюст внес Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле прошлого года. Венедиктов не согласился с решением ведомства и опротестовал его в суде. "Объявить меня иностранным агентом - это клевета", - заявлял он. 23 июня Черемушкинский районный суд отклонил его иск.

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов