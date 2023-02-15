Литва закрывает на границе с Белоруссией один из двух погранпунктов

Литва с 16 февраля временно закрывает на границе с Белоруссией один из двух погранпунктов. Тот, что через станцию Стасилай. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"Эти меры принимаются в связи с большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуссии, и, как следствие, повышенной угрозой национальной безопасности Литвы", - отметили в Службе.

На указанном погранпункте планируют к концу 2024 г. установить стационарную систему рентгеновского контроля. На втором погранпункте такая система уже есть.