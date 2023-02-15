В Тюменской области специалисты проходят стажировку для защиты прав детей-сирот из Донбасса

В Тюменской области началась стажировка специалистов по защите прав детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

В программе — посещение социальных учреждений региона, обмен опытом с коллегами. Специалисты планируют навестить семьи, которые приняли детей из ЛНР, оставшихся без попечения родителей. Напомним, ранее власти сообщали о том, что Тюменская область приняла 15 детей из Луганской Народной Республики, оставшихся без попечения родителей



Они будут жить в замещающих семьях Заводоуковска, Ярковского и Тобольского района. Это семьи, которые имеют многолетний успешный опыт воспитания детей-сирот. С замещающими родителями дети были заочно знакомы. Дети прошли углубленное медицинское обследование и были устроены в образовательные учреждения.Сообщалось, что пять прибывших детей — с ограничениями слуха.

Добавим, что Тюменская область стала одним из четырех субъектов России, участвующих в проекте "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой". Его реализует общественная организация “Наши дети” совместно с ОНФ.

Всего в Тюменской области — более 3 000 замещающих семей, в которых воспитываются 95% сирот и детей без попечения родителей. В регионе нет детских домов. Функционируют пять организаций для детей-сирот, цель которых — найти детям новые семьи.