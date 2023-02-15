В Каменске-Уральском увековечили имена солдат, погибших в ходе СВО

В Каменске-Уральском сегодня прошло торжественное открытие обновленного мемориала погибшим защитникам Родины (БМП). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, на плите появилось 60 имен местных жителей, отдавших свою жизнь в Афганистане, на Северном Кавказе и в ходе специальной военной операции.

Мероприятие символически прошло в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. У мемориала собрались ветераны боевых действий, родные и близкие погибших, а также кадеты и действующие военнослужащие.

"С первых дней специальной военной операции сотни каменцев встали на защиту Отечества. К сожалению, война не обходится без потерь. Тяжело терять родных и близких. Но мы знаем: там, на передовой, они сложили свои головы за свою страну, свои семьи, будущее детей. Они настоящие герои. Сегодня город трудовой доблести сплотился и делает все, чтобы специальная военная операция закончилась как можно быстрее", – сказал глава города Алексей Герасимов.

Завершилась церемония минутой молчания, после которой последовали торжественные залпы и возложение цветов.