15 Февраля 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости

Запрет на вербовку заключенных ЧВК "Вагнер" оттягивает победу в СВО и взятие Бахмута

Осужденные российских тюрем отказываются заключать контракты с МО РФ для участия в СВО. Новые вербовщики, потеснившие известную организацию ЧВК «Вагнер», не вызывают у них доверия на фоне спорных решений командования официального ведомства, отсутствия гарантий и значимых достижений.

Стало известно о прекращении набора по контракту новых бойцов в ЧВК «Вагнер» из заключенных российских тюрем. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, все обязательства перед теми, кто уже работает в ЧВК, соблюдаются.

Сегодня «вагнеровцы» сражаются на самых трудных участках фронта в зоне СВО – это, в первую очередь, подступы к Бахмуту (Артемовску) и непосредственно в самом городе. Пригожин неоднократно акцентировал внимание на том, что здесь кровопролитные бои идут за каждый дом или подъезд. В таких условиях необходимы ротация бойцов и пополнение личного состава.

Однако именно в разгар операции по освобождению Бахмута набор «зэков», смелость и доблесть которых на поле боя отмечают как руководство, так и командиры ЧВК, прекращается. Практически сразу стало очевидно – без вмешательства Министерства обороны не обошлось. СМИ отмечали, что «кислород» «вагнерам», вероятно, перекрыли именно там, лишив возможности вербовать новых бойцов. Сообщается, что теперь роль вербовщиков в зону проведения СВО проводят сами представители МО, однако не без серьезных трудностей.

Так, телеграм-канал «МаксЛоранн» сообщает, что осужденные отказываются заключать контракты с официальным ведомством из-за недоверия к руководству. И это объяснимо – за время проведения специальной военной операции на Украине продолжают копиться вопросы к руководящему составу МО РФ. Вспомним лишь два основных, которые вызвали волну непонимания со стороны сограждан: харьковская «перегруппировка» и сдача Херсона, не говоря о множестве поступающих сообщений с фронтов о недостатке снабжения, которое компенсируется за счет помощи волонтеров.

Последняя ситуация с наступлением на Угледар, в ходе которого ВС РФ понесли потери как в технике, так и в живой силе, была особенно болезненно воспринята обществом. На этом фоне успешные, досконально технически выверенные действия ЧВК «Вагнер» на подконтрольных участках фронта не вызывают вопросов. Методично берутся новые населенные пункты, а техника и живая сила противника перемалываются в «мясорубке» сражений, вынуждая киевское командование перебрасывать все новые подкрепления под Бахмут, ослабляя другие участки фронта. Как ни парадоксально, именно в этом может заключаться ответ на вопрос – почему МО решили «перехватить» инициативу по набору заключенных у ЧВК «Вагнер»: бесспорные успехи «музыкантов».

Однако командная ставка МО РФ не учитывает важного аспекта – кроме смелости и героизма множества заключенных, успех сражения зависит от ключевых решений командования и его организаторских способностей. Очевидно, что в ВС РФ здесь наблюдаются «некоторые» проблемы.

Интересно, что попытки «замылить» достижения ЧВК «Вагнер» в медиаполе наблюдаются уже не впервые. СМИ сообщали, что Минобороны, возглавляемое Сергеем Шойгу, запретило упоминать группу в материалах о спецоперации. Более того, в ежедневных сводках их очевидные достижения также не замечаются. Единственным исключением стала сводка от 13 января, в которой говорилось о взятии Соледара элитными штурмовиками. Уже в феврале, озвучивая новость о вытеснении ВСУ из населенного пункта Красная Гора, использовалась формулировка «добровольцы».

«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Красная гора в ДНР», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что город был взят исключительно силами «вагнеровцев».

«Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут», — цитирует его слова пресс-служба.

Сообщение подтверждается фотографиями и видео, опубликованными в телеграм-каналах.

чвк вагнер, сво, лп(2023)|Фото: t.me/concordgroup_official/скрин

«Мышиная возня» в медиа со сторону руководства МО, уже успевшая превратиться в реальные препоны для ЧВК «Вагнер», несет с собой очевидные риски. Отсутствие пополнения личного боевого состава пагубно скажется на выполнение боевых задач в Бахмуте и его окрестностях.

Следовательно, ВСУ могут высвободить задействованные на участке резервы для возможной их передислокации на другие направления, обеспечив себе возможность контрнаступления. В то же время возможность пополнения рядов ВС РФ заключенными стремится к нулю. Даже в случае положительного решения заключенного есть опасения, что контракт будет фактически бессрочным без соблюдения соответствующих гарантий, в отличии от тех, что дает ЧВК. В этой ситуации вероятнее всего – отказ большего количества потенциальных кандидатов в защитники Родины, а это означает лишение фронта новых ресурсов. Таким образом МО будет провоцировать трудности для всех участников СВО и отдалит победу.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, сво, бахмут, министерство обороны



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