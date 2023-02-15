Усилий RT и Sputnik недостаточно для контрпропаганды за рубежом – Госдума

В Госдуме озаботились влиянием на соотечественников, проживающих за рубежом, западной пропаганды.

Замглавы комитета ГД по делам СНГ и соотечественников Виктор Водолацкий заявил, что за рубежом проживает 25-30 миллионов выходцев из России, "большинство из которых поддерживает нашу страну". При этом, как считает депутат, эти соотечественники ежедневно подвергаются западной пропаганде, а усилий RT и Sputnik по "противостоянию" этой пропаганде в головах соотечественников не хватает. Парламентарий предложил действовать "быстро и решительно" с помощью соцсетей. О конкретных шагах, которые предлагается предпринять, он не сообщил.