15 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: t.me/piloramatrue / telegram-канал Тиграна Кеосаяна

Усилий RT и Sputnik недостаточно для контрпропаганды за рубежом – Госдума

В Госдуме озаботились влиянием на соотечественников, проживающих за рубежом, западной пропаганды.

Замглавы комитета ГД по делам СНГ и соотечественников Виктор Водолацкий заявил, что за рубежом проживает 25-30 миллионов выходцев из России, "большинство из которых поддерживает нашу страну". При этом, как считает депутат, эти соотечественники ежедневно подвергаются западной пропаганде, а усилий RT и Sputnik по "противостоянию" этой пропаганде в головах соотечественников не хватает. Парламентарий предложил действовать "быстро и решительно" с помощью соцсетей. О конкретных шагах, которые предлагается предпринять, он не сообщил.

Теги: соотечественники, rt, пропаганда, госдума



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