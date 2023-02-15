15 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: rabotnikitv.com

Жительницу Челябинска, обвиняемую в убийстве дочери, заключили под стражу после участия в телешоу

В Челябинске суд заключил под стражу местную жительницу, которая обвиняется в убийстве 18-летней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В областном суде рассматривается уголовное дело по факту убийства девушке. Обвинение предъявлено матери погибшей и ее сожителю. По версии следствия, в Челябинске 31 июля прошлого года в частном доме обвиняемый на почве личных неприязненных отношений задушил девушку руками и проводом. Во время убийства мать держала руки дочери, чтобы она не сопротивлялась. После этого они спрятали труп в мусорном контейнере.

В суде было заявлено ходатайство об изменении ранее избранной в отношении подсудимой меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. В январе женщина нарушила меру пресечения, покинув пределы Челябинска для участия в съемках телевизионной программы в Москве, где обсуждались детали обстоятельств совершенного преступления.

Теги: убийство, девушка, суд,



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