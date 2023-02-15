15 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Конкорд&quot;

Опубликовано новое видео с живым Якущенко после сообщений о его "казни"

Опубликовано новое видео с бойцом ЧВК "Вагнер" Дмитрием Якущенко, сообщения о "казни" которого появились ранее. Кадры привел в своем telegram-канале военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц.

"Тот самый боец ЧВК "Вагнер", которому кувалдой "разбили" голову. Живой и здоровый, продолжает воевать", - прокомментировал ролик Коц.

Ранее пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видео с живым Дмитрием Якущенко после сообщений о его "казни".

Теги: Александр Коц, Дмитрий Якушенко, ЧВК "Вагнер"



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