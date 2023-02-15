Опубликовано новое видео с живым Якущенко после сообщений о его "казни"

Ранее пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видео с живым Дмитрием Якущенко после сообщений о его "казни".

"Тот самый боец ЧВК "Вагнер", которому кувалдой "разбили" голову. Живой и здоровый, продолжает воевать", - прокомментировал ролик Коц.

Опубликовано новое видео с бойцом ЧВК "Вагнер" Дмитрием Якущенко, сообщения о "казни" которого появились ранее. Кадры привел в своем telegram-канале военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц.





