Мы хотим с Молдовой иметь дружеские отношения – Лавров

Россия хочет дружить с Молдавией и не испытывает восторга по поводу того, что сейчас власти этой страны пытаются "навесить" на Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Есть, безусловно, маниакальное стремление Киева и его кукловодов подорвать российские позиции в механизме, занимающемся урегулированием приднестровского конфликта", - сказал Лавров, выступая в Госдуме.

Он добавил, что "конечно же, правительство Санду, где почти все, как и она сама, имеют еще и румынское гражданство, хотят отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики".

"Мы хотим с дружеской Молдовой иметь дружеские отношения. Надеемся, что политики, которые взяли власть в этой стране, не отражают интересы своего народа. Там звучат призывы о проведении парламентских выборов. Это внутреннее дело Молдовы. Но мы не испытываем никакого восторга по поводу того, что там на нас хотят навесить", - заключил Лавров.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране при участии Москвы готовились попытки госпереворота.