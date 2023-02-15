Мы хотим с Молдовой иметь дружеские отношения – Лавров

15 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР
Фото: Getty Images/Sean Gallup

Мы хотим с Молдовой иметь дружеские отношения – Лавров

Россия хочет дружить с Молдавией и не испытывает восторга по поводу того, что сейчас власти этой страны пытаются "навесить" на Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Есть, безусловно, маниакальное стремление Киева и его кукловодов подорвать российские позиции в механизме, занимающемся урегулированием приднестровского конфликта", - сказал Лавров, выступая в Госдуме.

Он добавил, что "конечно же, правительство Санду, где почти все, как и она сама, имеют еще и румынское гражданство, хотят отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики".

"Мы хотим с дружеской Молдовой иметь дружеские отношения. Надеемся, что политики, которые взяли власть в этой стране, не отражают интересы своего народа. Там звучат призывы о проведении парламентских выборов. Это внутреннее дело Молдовы. Но мы не испытываем никакого восторга по поводу того, что там на нас хотят навесить", - заключил Лавров.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране при участии Москвы готовились попытки госпереворота.

Теги: молдавия, сергей лавров, майя санду



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети