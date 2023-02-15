В Екатеринбурге опечатали вторую закусочную "У Аро", где отравились пять человек

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность еще одного кафе, где массово отравились клиенты. Двери заведения уже опечатаны.

Напомним, накануне стало известно, что пять посетителей второго филиала закусочной "У Аро" заразились острой кишечной инфекцией. На этот раз отравились клиенты точки на улице Волгоградская, 190Б/2. Сообщалось, что среди пострадавших трое подростков, у всех был выявлен норовирус второго типа.

Роспотребнадзор обследовал заведение и нашел там нарушения. Также ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга деятельность кафе приостановлена на 90 суток. Судебные приставы незамедлительно исполнили решение: входные группы закусочной опечатаны. Владелец точки предупрежден об административной ответственности в случае возобновления деятельности.

В январе аналогичный инцидент произошел в закусочной "У Аро" на улице Декабристов в уральской столице: после ее посещения острой кишечной инфекцией заболели 15 человек. В дальнейшем суд закрыл заведение на 90 суток.