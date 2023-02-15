15 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге ГИБДД снова расследовала вымышленное ДТП, о котором соврал школьник

Уже второй раз за месяц сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга сталкиваются с враньем школьников о ДТП. В начале февраля в ГИБДД выяснили, что ДТП на Суходольская, 33 не было, а мальчик просто не хотел идти в школу в испачканной на улице одежде. В этот раз произошла практически идентичная история, но уже с 15-летним подростком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по городу, "ДТП" произошло 13 февраля на улице Блюхера, 57. На парня наехала "Лада", после чего водитель скрылся с места происшествия. Несколько дней сотрудники ГИБДД искали нарушителя и только сегодня узнали, что никакой аварии не было.

Двор дома на ул. Блюхера, 57, где якобы случилось ДТП(2023)|Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Двор дома на ул. Блюхера, 57, где якобы случилось ДТП(2023)|Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Как рассказала мама подростка, тот возвращался домой из школы, во дворе дома испугался бродячей собаки и, пока бежал, споткнулся и упал. В результате он ударил руку и испачкал одежду, а потому рассказал матери, что попал в ДТП. Марку машины, как и прошлый школьник, парень взял из головы, вспомнив о проезжающих мимо в тот момент авто.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к родителям, необходимо объяснить детям о том, что ложная информация о ДТП – это недопустимый поступок, так как в этот момент другие люди, попавшие в беду, могут действительно нуждаться в помощи полицейских", - заявили в пресс-службе.

Теги: Екатеринбург, ГИБДД, Лада, ДТП, школьник



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