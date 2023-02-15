Большинство наших граждан не хочет радоваться "Старбаксу" и "Макдональдсу", лишающим нас самостоятельности - Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по просьбе депутатов Госдумы оценил ситуацию в экономике, к которой привела СВО и последовавшие за ней санкции.

"У нас некоторые критические голоса, в том числе внутри страны, но по большей части - за границей, говорят, что условия внешние экономические благоприятные были разрушены. С их точки зрения комфорта, западных благ в виде "Старбакса", кофе и "Макдоналдса" – да, наверное, с их точки зрения их жизнь стала менее беззаботной. Но подавляющее большинство наших граждан не хочет радоваться внешним условиям, которые лишают нас самостоятельности", - заявил Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.