15 Февраля 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала агента СБУ, подозреваемого в диверсиях на Московской железной дороге

ФСБ РФ сообщила о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге (МЖД).

По данным ведомства, гражданин Украины по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

В ФСБ уточнили, что задержанный был завербован в Быдгоще "при непосредственном участии польских специальных служб". Его подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

В конце ноября 2022 года под видом беженца мужчина был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства.

У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ.

Ранее в Пензенской области трое мужчин и 16-летний подросток стали фигурантами дела о диверсии. По версии следствия, они совершали поджоги на железной дороге за деньги. Один из подследственных предположил, что заказ мог поступить с территории Украины.

Теги: фсб, агент, сбу, диверсии, железная дорога



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