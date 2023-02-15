Кравцову направили запрос о результатах эксперимента с ЦОС в школах

Министру просвещения РФ Сергею Кравцову направлен запрос относительно официальных результатов эксперимента по реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" (ЦОС). Запрос направила Всероссийская общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи".

Напомним, эксперимент с ЦОС стартовал 1 сентября 2020 года в 14 регионах, позже к ним присоединился еще один. Официальное Постановление Правительства было издано лишь 7 декабря 2020 года. Проект направлен на "реализацию цифровой трансформации системы образования". В его рамках ведется работа по оснащению организаций цифровым оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента. Поставлены различные количественные показатели. При этом вопрос о том, как это скажется на результатах обучения детей, не поднимается. ЦОС подразумевает отход от традиционного обучения и переход в "цифру" с автоматической проверкой результатов тестов на интернет-платформах и т.п. К 2030 году таким образом должно выполняться 70% всех заданий.

Интересно, что в постановлении есть пункт, согласно которому Минпросвещения "не позднее двух месяцев с даты завершения эксперимента проводит оценку его результатов и представляет соответствующий доклад в Правительство РФ". Эксперимент официально завершился 31 декабря 202 года, но никакого анализа не проводилось.

ЦОС была введена во время массового дистанта под предлогом ковида. Доктор физико-математических наук Александр Иванов подчеркивал, что на самом деле цифровые технологии вводятся вместо учителя, а не вместе с ним. Популяризатор математики, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев считает, что цифровизация образования - это замена учителя экраном. И цифровые технологии должны использоваться только на дополнительных уроках по желанию, но не в основное время занятий. От родителей также поступало много претензий на ЦОС.

Интересно, что в 2021 году министр цифрового развития РФ Максут Шадаев прямо признал, что у государства нет денег на качественное образование, поэтому его заменяют "цифрой".