Рыбные продукты из Астраханской области будут представлены на международной площадке в ОАЭ

Инициатива обсуждалась на встрече губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с председателем общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Людмилой Сычевой.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, Людмила Сычева проинформировала губернатора, что Всемирный саммит женщин-предпринимателей «Создание эффективного бизнеса в цифровую эпоху» пройдет в марте этого года в Абу-Даби.

В ходе встречи было озвучено, что представлять Астраханскую область на этом саммите будет компания «Гранд Фиш», которая выпускает десятки видов снеков и рыбной продукции. Это поможет региональному предприятию в продвижении местной продукции и налаживанию новому сотрудничеству на международном уровне. Организатором выступает глава Женского Союза ОАЭ ее высочество шейха Фатима бинт Мубарак.

ООО «Женщины бизнеса» организовано в Астраханской области в 2022 году. В структуре ассоциации функционируют 16 комитетов по различным направлениям экономической деятельности. Сообщество помогает женщинам-предпринимателям выйти на международные рынки для развития и продвижения своей продукции.