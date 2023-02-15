Общественники бьют тревогу из-за опасных условий проживания в Нижневартовске

В нижневартовском поселке Беловежский власти не выполнили обещаний по улучшению условий жизни местных жителей, проживающих в аварийных домах, сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ. Видеоролик встречи с жителями опубликован в соцсетях ОНФ.

По указу губернатора Югры Натальи Комаровой, поселок должны расселить до конца следующего года. Пока же люди вынуждены существовать в ужасных условиях: в поселке нет канализации, работы по чистке дорог не выполняются, автобусы не ездят, по улицам бегают стаи бродячих собак. Также жители поселка жалуются на качество питьевой воды.

Две недели назад член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина встречалась с жителями поселка Беловежский в Нижневартовске. Несмотря на обещание властей исправить ситуацию, жители из аварийных домов по-прежнему борются за минимальный комфорт в ожидании переезда.

"Мы требуем от чиновников, чтобы дважды в день ходило маршрутное такси в город. Обеспечить людей питьевой водой. Ликвидировать бездомных собак. Чистить снег, чтобы весной дороги не топило", — рассказал член регионального штаба ОНФ Владимир Зиновьев.

ОНФ заявляет, что люди оставлены в опасной ситуации, и попросит прокуратуру Югры дать оценку бездействию властей.