В Екатеринбурге отреставрируют Дом Метенкова и Дом Мамина-Сибиряка

В 2023 году в Екатеринбурге будут выполнены работы по реставрации пяти памятников деревянного зодчества. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, все будет сделано в рамках городской подпрограммы "Сохранение объектов культурного наследия Екатеринбурга на 2021-2025 годы" за счет муниципального бюджета. Речь идет о следующих объектах:

"Дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк" (улица Толмачева, 41);

"Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова" (улица Карла Либкнехта, 36 / улица Первомайская, 20);

"Дом жилой В.И. Иванова, 1912" (улица Пролетарская, 10);

два объекта, входящих в состав ансамбля "Усадьба П.А. Антипина, вторая половина XIX века" (улица Октябрьской революции, 52).

Как уточнили в администрации, по всем объектам уже подготовлена научно-проектная документация, сейчас идет согласование смет. Проводится государственная экспертиза, а по некоторым запущен процесс заключения контрактов с организациями на работы в 2023 году.

Кроме этого, за счет инвесторов в столице Урала проведут ремонтно-реставрационные работы двух деревянных зданий:

"Дом жилой конец XIX века" (по улице Сакко и Ванцетти, 69). На данный момент лицензированными организациями выполняется ремонт крыши;

"Городская усадьба, XIX века, жилой дом" (по улице Сакко и Ванцетти, 115).

Как сообщало Накануне.RU, недавно гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов рассказал о ситуации с капремонтом домов-памятников в Екатеринбурге.