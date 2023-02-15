ПО "Монтажник" просит признать банкротом экс-губернатора Челябинской области Дубровского

В Арбитражный суд Челябинской области от ПО "Монтажник" поступило заявление о признании банкротом экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление в суд поступило сегодня. Сумма исковых требований 37,2 млн рублей.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора в размере 930,5 млн рублей. Обжаловать это решение Дубровский не смог.