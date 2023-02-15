15 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: СОВА

На улицах в Екатеринбурге за последние два дня нашли трех мертвецов

Сегодня в Екатеринбурге нашли тела еще двух мужчин. Это уже третий за два дня случай обнаружения тел на улицах города.

Тело первого мужчины обнаружили у бара "ВМясо" на пересечении улиц Восточной и Куйбышева. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, на теле не было обнаружено повреждений - его направят на судмедэкспертизу. По словам начальника пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, признаков криминальной смерти нет. Предположительно, это лицо без определенного места жительства. Сейчас полиция устанавливает его личность.

Тело второго мужчины было найдено в подъезде многоэтажного дома №39 на улице Волгоградской. Как передает слова очевидце паблик "Инцидент Екатеринбург", труп находился на лестничной площадке около часа, пока на место не прибыли спецслужбы. При внешнем осмотре тела следователи также не нашли признаков криминала и направили его на судмедэкспертизу. Горелых рассказал, что личность почившего уже установлена - это местный житель 1972 г.р. Предварительно, в истории также отсутствует криминал.

Следователи осматрели оба места происшествия, опрашивают возможных очевидцев.

Напомним, что вчера утром у ТЦ "Пассаж" в Екатеринбурге также было обнаружено тело мужчины. Полиция установила личность умершего - им оказался местный житель 1952 г.р. На его теле также не обнаружили следов насильственной смерти.

Теги: Екатеринбург, тело



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