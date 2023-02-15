15 Февраля 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области

В ходе рабочей поездки на «ПФК Обновление» губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил вопросы инвестиционного развития и кадрового обеспечения фармацевтической отрасли региона, сообщает пресс-службе губернатора и правительства региона.

фарминдустрия, производство, импортозамещение, станки(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"За эти два года предприятие сделало рывок – по количеству реализованных инвестпроектов, по накопленным компетенциям, по сформированному коллективу, штату специалистов, по масштабам производства. Это большой шаг и для «ПФК Обновление», и для всей фармотрасли Новосибирской области», – подчеркнул глава региона.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Хотел бы поблагодарить Андрея Александровича за то, что он в очередной раз приехал, посмотрел своими глазами – это очень важно. Мы на уровне области очень многие вопросы для себя решаем. У нас все происходит очень оперативно, и ответная реакция быстрая, всегда, на наши обращения. Поэтому, строить здесь несложно. Сегодня, на встрече с губернатором я сказал, что мы ни в какие регионы уходить не будем, несмотря на то, что сейчас это популярно, менять прописку, по крайней мере, диверсифицировать бизнес, открывая производственные мощности где-то еще. Мы никуда не пойдем, будем здесь строиться. Нам здесь хорошо, комфортно", - отметил Генеральный директор АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов.

Генеральный директор АО «ПФК Обновление» высоко оценил взаимодействие с правительством Новосибирской области по решению актуальных вопросов и кадровый потенциал региона.

фарминдустрия, компьютеризация, производство(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, что сегодня губернатор во время выездного совещания на площадке АО «ПФК Обновление» обсудил с руководством компании вопросы дальнейшего развития производства, ознакомился с возможностями нового производственного цеха, который будет запущен уже во втором квартале 2023 года.

Теги: андрей травников, кадровый потенциал, пфк обновление, фармотрасль



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