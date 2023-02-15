К сдаче персональных данных фактически принуждают, заявила сенатор

Добровольность сдачи персональных данных, которая декларируется в законодательстве, фактически отсутствует. Людей оставляют без права выбора. Об этом заявила сенатор Маргарита Павлова на семинаре комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, посвященному защите персональных данных граждан.

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"Идет смешение понятий "добровольность" и "принуждение". Добровольность все-таки предполагает право выбора, и в законе это предусмотрено. Однако правоприменительная практика вызывает вопросы. Каждая коммерческая компания и госструктуры принуждают наших граждан к сдаче персональных данных и игнорируют вариативность получения услуг. Это очень серьезная проблема. Я, как сенатор, получаю массу сигналов. Например, в сфере образования ведомственными письмами родителей буквально заставляют регистрироваться на различных порталах. Родители жалуются, что за отказ за регистрацию будет наказание ребенка", - сказала сенатор.

"Если не дашь согласие на обработку персданных, услугу/товар не получишь. Какая же это добровольность? За нарушение "принципа добровольности" никаких санкций. Предложила надзорным ведомствам усилить контроль за соблюдением закона и провести соответствующий мониторинг", - написала Павлова в своем телеграм-канале.

Родительские организации жалуются на принуждение к регистрации на "Сферуме", "Госуслугах" и других платформах. При этом само министерство просвещения заявляет, что это исключительно добровольное дело. Но на практике на детей и родителей оказывается давление.