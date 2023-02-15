В Кремле нет дискуссии на тему маткапитала для рожающих за рубежом россиянок, - Песков

В Кремле не ведутся дискуссии о возможном лишении материнского капитала россиянок, которые уезжают рожать за границу для получения гражданства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет такой дискуссии", - цитирует его ТАСС.

Ранее опрос по этому поводу разместил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он задался вопросом о том, насколько правильно по отношению к России.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев посоветовал «родильным туристам» получать деньги "в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке". Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал рожающих за границей россиянок “курицами” с низкой социальной ответственностью.